«إنما النسيء زيادة في الكفر».. لماذا اختلفت أسماء الشهور العربية؟

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أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن شهر جمادى الآخر هو السادس من شهور السنة الهجرية، وقد سمي بهذا الاسم لأن الماء كان يتجمد فيه، كما يحدث في مثل هذه الأيام.

لماذا خرجت الشهور العربية من مواسهما؟

وأفاد الزعاق بأن الشهور العربية خرجت من مواسمها، وبالتالي من مسمياتها، لأن العرب القدامى قبل الإسلام كانوا يتلاعبون في التقويم، بالتقديم والتأخير والتحليل والتحريم.

وجاء الإسلام، ليحرم هذه الأفعال، كما تابع الزعاق، حيث قال الله -عز وجل- في كتابه العزيز: “إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37)” سورة التوبة.

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المربعانية والشبط أبرد مواسم السنة

وشرح الزعاق أن شهر جمادى الآخر لهذا العام يأتي نصفه الأول في المربعانية، والثاني في شبط، وهما أشد مواسم السنة بردا، ويأتي الصقيع في النصف الأول من جمادى الأخر، بينما يشهد النصف الثاني رياحا غير مستقرة.

وتكون الأرض خلال هذا الشهر في أقرب نقطة لها من الشمس، إلا أن شعاعها مائل فتكون باردة، كما أن ليالي شهر جمادى الآخر هي أطول الليالي خلال العام.