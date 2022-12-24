بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا

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كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بنسخة قديمة من منظومات باتريوت المضادة للطائرات، وسرعان ما سيثبت فشلها في التصدي للصواريخ الحديثة.

وأوضح الضابط خلال مقابلة أجراها مع قناة يوتيوب “Through the eyes of”: ” النسخ الحالية من باتريوت قديمة لكن تمت ترقيتها.. لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحصلون على نسخ مطورة، أعتقد أنهم سيحصلون على النسخة القديمة، التي تتميز بقدرات أقل”.

وتابع :”أداء باتريوت لم يكن جيدا خلال الحملتين الأميركيتين على العراق (في عامي 1991 و 2003)”. وفقا للضابط.

وأضاف “المنظومة فشلت في اعتراض حتى صواريخ سكود السوفيتية القديمة التي اعتمدت عليها بغداد. وفي عام 2003، أسقطت باتريوت مقاتلات أمريكية، وأخرى تابعة للحلفاء أكثر مما أسقطت من القذائف العراقية”.

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