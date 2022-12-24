السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا
انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)
سوق الأسهم تتراجع والنفط والذهب يحققان مكاسب أسبوعية
لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مصر تسمح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد في رمضان
انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان
«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني

الرئيسية

 /

دولي

 /

بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا

بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا

بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا
٠٨:٤٣:٣٢ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بنسخة قديمة من منظومات باتريوت المضادة للطائرات، وسرعان ما سيثبت فشلها في التصدي للصواريخ الحديثة.

وأوضح الضابط خلال مقابلة أجراها مع قناة يوتيوب “Through the eyes of”: ” النسخ الحالية من باتريوت قديمة لكن تمت ترقيتها.. لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحصلون على نسخ مطورة، أعتقد أنهم سيحصلون على النسخة القديمة، التي تتميز بقدرات أقل”.

وتابع :”أداء باتريوت لم يكن جيدا خلال الحملتين الأميركيتين على العراق (في عامي 1991 و 2003)”. وفقا للضابط.

وأضاف “المنظومة فشلت في اعتراض حتى صواريخ سكود السوفيتية القديمة التي اعتمدت عليها بغداد. وفي عام 2003، أسقطت باتريوت مقاتلات أمريكية، وأخرى تابعة للحلفاء أكثر مما أسقطت من القذائف العراقية”.

اقرأ أيضا:

صحيفة أمريكية تحدّد مكان تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام الـ«باتريوت»

الكلمات الدلالية:
أمريكا أوكرانيا باتريوت بايدن زيلينسكي

مواد ذات صلة

المزيد
تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا

تعذيب حتى الموت.. هذا ما فعلته مليشيا الحوثي بمختطف قسريا

١١:٣٧ م، الثلاثاء، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢
مقتل 8 سوريين في قصف على مخيم للاجئين قرب الحدود الأردنية

مقتل 8 سوريين في قصف على مخيم للاجئين قرب الحدود الأردنية

١١:٤١ ص، الأربعاء، ١٨ يونيو ٢٠١٤
اتحاد المجتمعات الإسلامية: 700 ألف إيطالي يعتنقون الإسلام

اتحاد المجتمعات الإسلامية: 700 ألف إيطالي يعتنقون الإسلام

٠٤:٤٦ م، الخميس، ١٠ مايو ٢٠١٢
تحقيقات في حريق مشبوه بأحد مساجد هيوستن الأمريكية

تحقيقات في حريق مشبوه بأحد مساجد هيوستن الأمريكية

٠٨:٢٦ م، السبت، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *