انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

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انطلقَت – اليوم – فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24، التي تنظِّمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجازان ، وذلك بجامع الملك عبدالله في مدينة جيزان للبنين ، وللبنات في دار الفتاة بحي الروضة.

وأوضح رئيس الجمعية علي بن محمد مسملي، أن التصفيات التي يشارك فيها 54 متسابقاً و متسابقةً يتنافسون في ستة فروع هي ” فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية” ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد .

انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بنجران