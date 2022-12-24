السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شلالات الطائف تحول المناطق البرية إلى واحات طبيعية (صور)
حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان
«إنما النسيء زيادة في الكفر».. لماذا اختلفت أسماء الشهور العربية؟
بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا
انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)

الرئيسية

 /

محليات

 /

انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان

انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بجازان
٠٧:٥٦:٤٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

انطلقَت – اليوم – فعاليات التصفيات الأولية للمسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ24، التي تنظِّمها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بجازان ، وذلك بجامع الملك عبدالله في مدينة جيزان للبنين ، وللبنات في دار الفتاة بحي الروضة.
وأوضح رئيس الجمعية علي بن محمد مسملي، أن التصفيات التي يشارك فيها 54 متسابقاً و متسابقةً يتنافسون في ستة فروع هي ” فرع القراءات بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير “رواية ودراية” ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم ، وفرع حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد ، وفرع حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد .

انطلاق التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم بنجران

الكلمات الدلالية:
التصفيات الأولية جائزة خادم الحرمين جازان حفظ القرآن الكريم

مواد ذات صلة

المزيد
مدني الرياض يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للحيطة والحذر

مدني الرياض يحذر من التقلبات الجوية ويدعو للحيطة والحذر

١٠:١٢ ص، الخميس، ٢٤ نوفمبر ٢٠١٦
السيطرة على حريق بمبنى تحت الإنشاء في جامعة الجوف (صور)

السيطرة على حريق بمبنى تحت الإنشاء في جامعة الجوف (صور)

٠٢:٢٢ ص، الأثنين، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٥
عضو شورى: للشجرة فوائد كثيرة لا يعرفها أغلب مسؤولي البلديات

عضو شورى: للشجرة فوائد كثيرة لا يعرفها أغلب مسؤولي البلديات

١١:٤٣ م، الثلاثاء، ٠١ أغسطس ٢٠١٧
«حساب المواطن»: استمرار تعليق التسجيل باستثناء «إضافة التابعين»

«حساب المواطن»: استمرار تعليق التسجيل باستثناء «إضافة التابعين»

٠٧:٤٣ ص، الأحد، ٢٤ يناير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *