انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)

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انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة “رانج روفر”، مما أدى إلى وفاة قائدتها في منطقة دير الحرف في بعبدا بلبنان.

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تطاير أجزاء صغيرة من هيكل السيارة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة تطاير أجزاء صغيرة من هيكل السيارة جراء الانفجار.

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في الوقت الذي حاول فيه عدد من المارة فتح أبواب السيارة، لكنها تحركت مجددًا، حيث اصطدمت برصيف الشارع قبل أن تنفجر، وتشتعل النيران فيها بالكامل.