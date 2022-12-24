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انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)
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انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)

انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)

انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)
٠٨:٢٨:٥٩ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل = فريق التحرير:

انفجرت أسطوانة غاز داخل سيارة “رانج روفر”، مما أدى إلى وفاة قائدتها في منطقة دير الحرف في بعبدا بلبنان.

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تطاير أجزاء صغيرة من هيكل السيارة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة تطاير أجزاء صغيرة من هيكل السيارة جراء الانفجار.

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في الوقت الذي حاول فيه عدد من المارة فتح أبواب السيارة، لكنها تحركت مجددًا، حيث اصطدمت برصيف الشارع قبل أن تنفجر، وتشتعل النيران فيها بالكامل.

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انفجار أسطوانة غاز بعبدا دير الحرف رانج روفر سيارة لبنان

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