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لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مصر تسمح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد في رمضان

لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مصر تسمح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد في رمضان

لأول مرة منذ جائحة كورونا.. مصر تسمح بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد في رمضان
٠٧:٥٨:١٠ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، سيُسمح في مصر بالاعتكاف وإقامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان المقبل.

وأعلن الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، السماح بإقامة الاعتكاف وصلاة التراويح وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

جاء ذلك خلال استعدادات الوزارة الأوقاف لشهر رمضان، حيث ناقش القطاع الديني بوزارة الأوقاف السبت خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك 1444هــ.

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خطة الوزارة

وأفاد عبدالمجيد، في بيان اليوم، أن هناك خطة لا مثيل لها في الإعداد للشهر الكريم، من خلال تكثيف الدروس العلمية ومقارئ القرآن الكريم المتنوعة، والابتهالات الدينية لكبار المبتهلين، مع تكليف المديريات الإقليمية بإعداد خطتها الرمضانية مبكرًا، على أن تتضمن إقامة الاعتكاف وصلاة التهجد بالمساجد الكبرى.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم: “كما تم تكليف الإدارة المركزية للبر والأوقاف بإعداد خطتها لتوفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، و300 طن لحوم في إطار مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، على أن توزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم، بحيث تبدأ عملية التوزيع قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير هذه السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما سيتم التوزيع بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك 1444هــ” .

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الاعتكاف والتهجد لأول مرة منذ الجائحة

كان أول رمضان مع الجائحة في عام 2020، قد شهد منع الدول العربية إقامة صلاة التراويح بالمساجد، قبل أن يشهد رمضان الذي يليه انفراجة في بعض الدول التي سمحت بتدابير، منها ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ومنع مصليات النساء.

لكن رمضان الماضي تزامن مع توجه عربي في عدة دول لتخفيف إجراءات مواجهة الفيروس مع انخفاض الإصابات والوفيات. غير أن وزارة الأوقاف المصرية لم توافق على فتح السماح لأداء الاعتكاف أو صلاة التهجد في ظل إجراءات وتدابير مواجهة كورونا.

ويعد الاعتكاف من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لا سيما في العشر الأواخر، ويجلس فيه المعتكف عادة في المساجد، ويكثر فيه من الذكر والدعاء ويقوم خلال اعتكافه بأداء صلاة التهجد.

الكلمات الدلالية:
الاعتكاف المساجد الكبرى جائحة فيروس كورونا المستجد صلاة التهجد مصر

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