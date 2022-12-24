سوق الأسهم تتراجع والنفط والذهب يحققان مكاسب أسبوعية

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أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيس، تعاملات الأسبوع الماضي، منخفضا بـ75 نقطة، بنسبة 0.7 %، عند 10216 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه الأسبوع الذي سبقه عند 10290 نقطة.

وسجل معدل التداول اليومي انخفاضا بنسبة 34 % خلال الأسبوع ليصل إلى 3.49 مليار ريال مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والذي بلغ نحو 5.31 مليار ريال، حسب “أرقام”.

النقل يتصدر القطاعات المرتفعة

وشهد الأسبوع الماضي، تنفيذ 11 صفقة خاصة على عدد من الشركات المدرجة في السوق، فيما انخفضت أسعار أسهم 97 شركة خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 114 شركة، واستقرت أسعار 6 شركات دون تغير.

وتصدر قطاع “النقل” قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.8 %، ثم قطاع “السلع طويلة الأجل” بنسبة 1.6 %، وصعد قطاع “المواد الأساسية” بنسبة 1 %.

للأسبوع الثاني.. النفط يحقق مكاسب

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي، محققة ثاني مكاسب أسبوعية، على التوالي، وذلك مع مخاوف خفض المعروض من روسيا وبدعم تعافي الطلب من جانب الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير ارتفاعًا 3.6% أو 2.94 دولار لتصل إلى 83.92 دولار للبرميل عند التسوية، لتشهد مكاسب أسبوعية 6.2%.

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الذهب يصعد وسط تداولات ضعيفة

الذهب يغلق عند أعلى مستوى

حققت أسعار الذهب ارتفاعا عند تسوية تعاملات الجمعة الماضي، بختام الأسبوع، لتغلق أعلى مستويات 1800 دولار، حسب “CNBC عربية”.

وجاءت مكاسب الذهب مع صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ التضخم في أميركا لكن ليس بما يكفي لإقناع الاحتياطي الفدرالي بعكس مسار سياسته النقدية.

وارتفع إنفاق المستهلك بنحو 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بزيادة 0.9% في أكتوبر، كما زادت نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي، بنحو 0.1% في نوفمبر على أساس شهري بعدما قفزت 0.4% في الشهر السابق له.

رغم ارتفاعها.. الأسهم الأمريكية تخسر أسبوعيا

ارتفعت الأسهم الأمريكية، في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضي، لكنها سجلت خسائرها الأسبوعية الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي.

وارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.53% إلى 33203 نقاط، في نهاية الجلسة، كما صعد Nasdaq بنسبة 0.2% عند 10497 نقطة، فيما أغلق S&P500 على ارتفاع بنحو 0.59% مسجلاً 3844 نقطة.