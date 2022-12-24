السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شلالات الطائف تحول المناطق البرية إلى واحات طبيعية (صور)
حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان
«إنما النسيء زيادة في الكفر».. لماذا اختلفت أسماء الشهور العربية؟
بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا
انفجار إسطوانة غاز داخل سيارة تقودها لبنانية (فيديو متداول)

الرئيسية

 /

محليات

 /

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني

«التعليم» تنشر جداول الحصص للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني
٠٧:٤٥:٥٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، مساء اليوم السبت، جداول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية، للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين التابعة للوزارة، على تردد عربسات 12437.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الدروس ستكون عبر بث مباشر من الساعة 7:00 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت وزارة التعليم جداول الدروس للأسبوع الرابع من الفصل الدراسي الثاني على الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

مع بداية الفصل الدراسي الثاني.. نصائح مهمة من «التعليم» للطلاب والطالبات

بعد اعتماده رسميًا .. كل ما تريد معرفته عن تطبيق حضوري لموظفي التعليم

 

الكلمات الدلالية:
الحصص المدرسية جداول الحصص قنوات عين وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
بريدة: منع مسرحية لاحتوائها على ما يخدش الحياء

بريدة: منع مسرحية لاحتوائها على ما يخدش الحياء

٠٦:٠١ م، الثلاثاء، ١١ يونيو ٢٠١٣
«الأحوال المدينة» توضح خطوات طلب إصدار وإيصال «سجل الأسرة للزوج»

«الأحوال المدينة» توضح خطوات طلب إصدار وإيصال «سجل الأسرة للزوج»

٠٢:٤٤ م، الأحد، ٢١ فبراير ٢٠٢١
«مدني سكاكا» يسيطر على حريق بمركز التأهيل الشامل

«مدني سكاكا» يسيطر على حريق بمركز التأهيل الشامل

٠٨:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠١٥
«الربيعة»: المملكة دعمت اليمن بأكثر من 8 مليارات دولار خلال 26 شهراً

«الربيعة»: المملكة دعمت اليمن بأكثر من 8 مليارات دولار خلال 26 شهراً

١١:١٣ م، الأحد، ٢٣ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *