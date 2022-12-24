غدًا.. توقعات بوصول درجة الحرارة أقل من الصفر بالعديد من مناطق المملكة

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إنه اعتبارًا من يوم غد الأحد ستبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمالي المملكة، وأجزاء من منطقة الرياض، وشمالي المنطقة الشرقية.

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أول موجة لدرجات الحرارة الصفرية

وأضاف في تصريحات عبر الهاتف إلى “الإخبارية”: “أول موجة نتوقع فيها أن تكون درجات الحرارة تحت الصفر على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، شمال منطقة الشرقية وشمال منطقة المدينة المنورة”.

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درة الحرارة بالرياض

وتابع: “من المتوقع أن تتراوح الحرارة ما بين سالب 1 درجة مئوية حتى 4 درجات مئوية على هذه المناطق، وما بين وما بين 2 5 درجات مئوية على شمال منطقة الرياض، ثم المنطقة الشرقية، وكذلك على بعض أجزاء منطقة الرياض بما فيها العاصمة، وستتراوح درجة الحرارة ما بين 1 حتى 5 درجات مئوية إن شاء الله”.