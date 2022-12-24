كورونا يضرب الصين بعنف.. نصف مليون إصابة بإحدى المدن ونداء عاجل للسكان

تواصل – فريق التحرير:

تعاني الصين من موجة انتشار عنيف لفيروس كورونا، حيث سجلت مدينة “تسينغتاو” وحدها أكثر من نصف مليون إصابة بالفيروس.

من جانبه كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بكوفيد تسجل يوميا في مدينة “تسينغتاو”، وحدها في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء، ورد في مقال طالته الرقابة بسرعة، وفقا لـ”فرانس برس”.

كورونا يتوغل في الصين

دعت سلطات “شنغهاي “السكان على البقاء في منازلهم في مطلع هذا الأسبوع، لتقليل المظاهر الاحتفالية بالعام الجديد، في المدينة الصينية الأكثر اكتظاظا بالسكان مع زيادة الإصابات بكوفيد-19 على مستوى البلاد بعد رفع القيود الصارمة.

ودعا فرع من لجنة الصحة ببلدية شنغهاي، السبت، الشبان على وجه الخصوص إلى تجنب التجمعات الحاشدة التي يسهل خلالها انتقال العدوى في ظل انخفاض درجات الحرارة، حسب “رويترز”.

وقالت جاكلين موكاتا، التي تعمل في قطاع الضيافة، “إن العديد من مطاعم شنغهاي ألغت حفلات عيد الميلاد التي تقيمها عادة في حين حدت الفنادق من الحجوزات بسبب نقص الموظفين”.

آلاف الإصابات يوميا

من جانبه كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بكوفيد تسجل يوميا في مدينة “تسينغتاو”، وحدها في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء، ورد في مقال طالته الرقابة بسرعة، وفقا لـ”فرانس برس”.

وفي تسينغداو، نقلت واحدة من وسائل الإعلام التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم، الجمعة، عن مدير الصحة في البلدية قوله إن المدينة الواقعة في شرق البلاد تشهد “بين 490 ألفا و530 ألفا” إصابة جديدة بكوفيد يوميا.

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