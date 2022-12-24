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بعد إنقاذ أسرته من حريق.. مقيم يصف رجال الدفاع المدني بـ «الفدائيين» (فيديو)
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بعد إنقاذ أسرته من حريق.. مقيم يصف رجال الدفاع المدني بـ «الفدائيين» (فيديو)

بعد إنقاذ أسرته من حريق.. مقيم يصف رجال الدفاع المدني بـ «الفدائيين» (فيديو)

بعد إنقاذ أسرته من حريق.. مقيم يصف رجال الدفاع المدني بـ «الفدائيين» (فيديو)
٠٦:٥٨:٥٩ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نجح الدفاع المدني بالدمام، في إنقاذ أسرة سودانية من حريق شب في بناية سكنية.

وأثنى المقيم السوداني، عصام الشريف على شجاعة رجال الدفاع المدني في أعقاب مسارعتهم إلى إنقاذ أسرته.

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عملية الإنقاذ

وذكر لقناة “الإخبارية”: كنا بعيدين من الغرفة لكنا كان داخل البيت، وشعرنا بأصوات فوجدنا شيئًا من اللهب، وتخيلنا أن الأمر بسيط، واستعنا بالمياه في محاولة لإخماد الحريق”.

وأضاف: “رجال دفاع المدني دخلوا بسرعة فوق ما ننتصور، بمجرد أن خرجنا من المنزل باتجاه الأسانسير، كانوا مجهزين بالأكسجين وأخذوا في إخلاء الناس والأطفال، وباشروا في عملية الإطفاء بعد تقسيمهم إلى مجموعات”.

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شجاعة وفدائية

وأشاد بشجاعة رجال الدفاع المدني في عملية الإطفاء، واصفًا إياهم بـ “الفدائيين لأنهم عملوا في أجواء صعبة، دخان ونيران، واهتموا بسلامة الناس وبعدها باشروا عملهم في إخماد الحريق”.

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