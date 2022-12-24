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43 %منها في مكة.. «الأوقاف» تطرح 21 فرصة استثمارية خلال 6 أشهر
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43 %منها في مكة.. «الأوقاف» تطرح 21 فرصة استثمارية خلال 6 أشهر

43 %منها في مكة.. «الأوقاف» تطرح 21 فرصة استثمارية خلال 6 أشهر

43 %منها في مكة.. «الأوقاف» تطرح 21 فرصة استثمارية خلال 6 أشهر
٠٧:٠٨:٣٧ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طرحت الهيئة العامة للأوقاف، 21 فرصة استثمارية، في عدد من المناطق خلال الستة أشهر الماضية، وذلك على شكل استثمارات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل.

مكة والأحساء والمدينة

واستحوذت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى في الفرص بتسع فرص استثمارية، وبنحو 43% تليها الأحساء بسبع فرص استثمارية، ثم المدينة المنورة بثلاث فرص، والطائف والرس بفرصة واحدة لكل منهما، حسب “الاقتصادية”.

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مدة الاستثمار بين 10 إلى 15 عاما

وتنوعت الفرص الاستثمارية والمزادات العقارية بين الأراضي والعمارات، حيث راوحت مدة الاستثمار بين عشرة أعوام و15 عاما، فيما وشكلت العمارات التجارية والأراضي النسبة الأعلى من الفرص الاستثمارية، التي طرحت عبر شركة أوقاف للاستثمار، الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للأوقاف.

«الأوقاف» تعلن شروط الاستثمار 

واشترطت الهيئة على الراغبين في الاستثمار كتابة شيك مصدق بمبلغ 10% من القيمة الإيجارية للعام الأول، مقابل رسوم إدارة وتسويق عقاري باسم “شركة أوقاف للاستثمار”، إضافة إلى تقديم ما يثبت الملاءة المالية والخبرة الفنية للمستثمر للتنفيذ والتشغيل للفرص الاستثمارية.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية الهسئة العامة للأوقاف فرص استثمارية قطاع العقارات مكة المكرمة

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