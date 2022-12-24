زعيم المعارضة الألمانية: لهذا السبب لا أقوم بتشغيل المدفأة!

تواصل – وكالات:

في الوقت الذي تعاني فيه ألمانيا شتاءً عصيبًا جراء أزمة الطاقة، كشف زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس، عن قيامه بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.

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ترشيد الطاقة

وأضاف زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “في مثل هذا الموقف أصبح المرء أكثر انتباهًا ويفكر في المكان الذي لا يزال من الممكن ترشيد الطاقة فيه”.

وأشار اف ميرتس، الذي يتزعم أيضًا الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي:” خفضت درجة الحرارة سواء في مسكني في برلين أو في بيتنا في ارنسبرج، كما أنني لا أشغل المدفأة إلا في القاعات التي أستخدمها فقط”.

وأوضح ميرتس أن منزله في زاورلاند به “شجرة (يوم) ميلاد تحوي شمعات حقيقية وهذا وحده يرفع من درجة حرارة الغرفة بالطبع”.

وتعد ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا، وقد تعرضت لضغوط كبيرة بعدما خفضت روسيا الإمدادات في الأشهر الأخيرة.

وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، لكنها ردت على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بقطع الإمدادات تدريجيًا.

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سلسلة من الإجراءات لترشيد الطاقة

وفي بداية سبتمبر، قدمت ألمانيا سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خفض استخدام الطاقة وتجنب النقص خلال الأشهر المقبلة.

ولم يعد يُسمح للشركات بإبقاء أبوابها مفتوحة طوال اليوم لتقليل الحاجة إلى التدفئة، كما يجب إيقاف الإعلانات المضيئة بعد الساعة العاشرة مساء.

ولن تعمل التدفئة في قاعات وممرات معظم المباني العامة، ويمكن تدفئة المكاتب حتى 19 درجة مئوية كحد أقصى.