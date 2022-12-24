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لماذا لا يرتدي أهل البادية النظارات؟.. استشارية تكشف السر

لماذا لا يرتدي أهل البادية النظارات؟.. استشارية تكشف السر

لماذا لا يرتدي أهل البادية النظارات؟.. استشارية تكشف السر
٠٦:٠٨:٠٦ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التجرير:

كشفت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون، الدكتورة سلوى الهزاع عن السر وراء عدم ارتداء أهل البادية للنظارات.

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أهل البادية

وأضافت للأسف الشديد عندما نقارن وقتنا الحاضر بالوقت السابق أصبح كل شيء عن قرب، عندما ننظر لأهل البادية قلما تجد أحدًا من سكانها يرتدي النظارة، لاعتمادهم على مد النظر”.

وتابعت: “في الوقت الحالي كل شيء أصبج عن قرب، وخاصة في أعقاب الجائحة، اعتدنا على الأجهزة التي كانت في الأساس موجودة، لكن للأسف أصبحت عادة، صار كل شيء عن قرب”.

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قصر النظر

,وأشارت إلى أن “القرب يسبب قصر النظر، وهذا ليس بمرض بقدر ما هو حالة انتكاس عالمية”.

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الدكتورة سلوى الهزاع عدم ارتداء أهل البادية للنظارات مرض قصر النظر

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