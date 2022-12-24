السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
مزايا تنافسية.. بدء التقديم في مشروع حكومي على عدد من الوظائف
مسجد «السقيا» يثري تجربة ضيوف الرحمن.. ما قصته؟
«اختلطت جنازته».. ألمانيا تحرق جثمان مواطن تركي بالخطأ .. وأنقرة تتدخل
«طريف» تتصدر أكثر 10 مدن برودة مساء اليوم في المملكة
وفاة 5 من عناصر الشرطة في أعمال تخريب واشتباكات بباريس (فيديو)
«العقم الأولي» أكثر انتشارا في المملكة.. وهذه طرق علاجه

الرئيسية

 /

محليات

 /

مزايا تنافسية.. بدء التقديم في مشروع حكومي على عدد من الوظائف

مزايا تنافسية.. بدء التقديم في مشروع حكومي على عدد من الوظائف

مزايا تنافسية.. بدء التقديم في مشروع حكومي على عدد من الوظائف
٠٥:٤٣:٤٣ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة جسارة لبرامج البنية التحتية “JASARA”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير التكلفة.

رئيس أنظمة التحكم في المشروع.

مراقب المستندات.

مشرف الحجز والتخصيص.

رئيس مراقبة الوثائق.

محلل بيانات – متخصص لوحة القيادة.

مشرف مرافق.

كبير أخصائي اكتساب المواهب.

مدير الإنشاءات.

مهندس تخطيط أول (التمكين والأعمال التقليدية).

مدير المشروع.

مدير تقارير أول (PMO).

مدير التصميم.

رئيس مجلس الإدارة وإدارة الاجتماعات.

مدير الإنشاءات.

والمزيد …

عن الشركة:

جسارة (Jasara PMC) هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وشركة جاكوبس للإستشارات الهندسية؛ لتكون الشركة الرائدة في إدارة برامج البنية التحتية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية فرص عمل مشروع جسارا وظائف حكومية

مواد ذات صلة

المزيد
الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا” اليوم

الصحة: لا إصابات أو وفيات جديدة بـ”كورونا” اليوم

٠٧:١٩ م، السبت، ٢١ يونيو ٢٠١٤
“التجارة” تحدد 5 خطوات للتقدم بطلب ترخيص “تخفيضات”

“التجارة” تحدد 5 خطوات للتقدم بطلب ترخيص “تخفيضات”

٠١:٥٢ م، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
«أمن الطرق» تنبه من غبار كثيف يحجب الرؤية بالمدينة وتبوك

«أمن الطرق» تنبه من غبار كثيف يحجب الرؤية بالمدينة وتبوك

٠١:٣٩ ص، السبت، ١٩ مايو ٢٠١٨
«نرشدكم بلغتكم».. 7 لغات  عالمية لإرشاد المعتمرين  والزائرين بالمسائل الشرعية

«نرشدكم بلغتكم».. 7 لغات  عالمية لإرشاد المعتمرين  والزائرين بالمسائل الشرعية

١٠:٣٥ م، الأربعاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *