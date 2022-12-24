مزايا تنافسية.. بدء التقديم في مشروع حكومي على عدد من الوظائف

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أعلنت شركة جسارة لبرامج البنية التحتية “JASARA”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير التكلفة.

رئيس أنظمة التحكم في المشروع.

مراقب المستندات.

مشرف الحجز والتخصيص.

رئيس مراقبة الوثائق.

محلل بيانات – متخصص لوحة القيادة.

مشرف مرافق.

كبير أخصائي اكتساب المواهب.

مدير الإنشاءات.

مهندس تخطيط أول (التمكين والأعمال التقليدية).

مدير المشروع.

مدير تقارير أول (PMO).

مدير التصميم.

رئيس مجلس الإدارة وإدارة الاجتماعات.

مدير الإنشاءات.

والمزيد …

عن الشركة:

جسارة (Jasara PMC) هي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وشركة جاكوبس للإستشارات الهندسية؛ لتكون الشركة الرائدة في إدارة برامج البنية التحتية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).