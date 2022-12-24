مسجد «السقيا» يثري تجربة ضيوف الرحمن.. ما قصته؟

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، فتح أبواب مسجد السقيا أمام الزوار بعد الانتهاء من عملية الترميم، داعية ضيوف الرحمن إلى زيارته بعد إعادة تفعيله ضمن برنامج تأهيل وتفعيل المواقع التاريخية بالمدينة المنورة.

ويقع مسجد السقيا في المدينة المنورة بباب العنبرية، داخل سور محطة السكة الحديد، ويقابل حاليًّا مبنى أمانة المدينة. وهو مسجد صغير تعلوه ثلاث قباب، ويقع على مساحة 56 مترًا، بلا مئذنة.

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الحفاظ على طرازه المعماري الفريد

وتصميم بنائه عثماني، وقد راعت عملية الترميم الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وفق حساب إمارة منطقة المدينة المنورة على “تويتر”.

وبني مسجد السقيا، في مكان قبّة الرسولﷺ عند خروجه لغزوة بدر، وقد صلّى في هذا المكان ودعا لأهل المدينة بالبركة، وقال: “اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك دعاك لأهل مكة، وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لمكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم، ومدّهم، وثمارهم، اللهم حبب إلينا المدينة، كما حببت إلينا مكة، اللهم إني حرّمت ما بين لابتيها كما حرّمت على لسان إبراهيم الحرم.

وروي أن عمر بن الخطاب—استسقى بالعباس بن عبدالمطلب في هذا المكان.

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سر تسمية مسجد السقيا

وترجع تسميته لوقوعه قرب “بئر السقيا” الذي كان ملكًا للصحابي سعد بن أبي وقاص والتي تقع إلى الجنوب من هذا المسجد، والتي توضأ منها الرسول ﷺ.

ويروى عن علي بن أبي طالب قائلاً: ” خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة، حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله ﷺ: ائتوني بوضوء، ثم توضأ، ثم قام فاستقبل القبلة وقال:” اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاك لأهل مكة بالبركة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة المنورة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة ومع البركة بركتين”.