بعد المياه وانهيار العملة.. أزمة الغاز تضرب إيران

تواصل – فريق التحرير:

ضربت أزمة جديدة، الإيرانيين، مع استمرار احتجاجات عارمة تشهدها البلاد، للشهر الرابع، حيث أعلن مدير تنسيقيات شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مسلم رحماني، قطع إمدادات الغاز عن أكثر من 840 مؤسسة ومركزا حكوميا وعاما بعد إخطارهم بذلك، بسبب أزمة حادة في توافر الغاز.

وتم الإعلان عن قطع إمدادات الغاز عن شركة الغاز وقائمقامية مدينة يزد، بالإضافة إلى مبنى المحافظة، بسبب “الاستهلاك المرتفع” لهذه المؤسسات في مدينة يزد وسط إيران، حسب “إيران إنترناشيونال”.

السجن 9 سنوات و”الإفساد في الأرض”

ويستمر تعنت النظام الإيراني ضد المحتجين على القمع وتقييد الحريات، والأزمات الاقتصادية المتوالية، التي عصفت بطوائف الشعب الإيراني، فيما أصدر القضاء الإيراني حكما بالسجن 9 سنوات على الناشط الحقوقي سعيد مدني، بعد اتهامه بـ”الدعاية ضد النظام”.

ويدرس البرلمان الإيراني مشروعا جديدا لـ “تشديد عقوبة من يتعاون مع الدول المتخاصمة” ليصبح اتهام “التعاون مع دولة متخاصمة” بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية مشمولا بعقوبة “الإفساد في الأرض”.

الإضرابات تتواصل

وتتوالى الإضرابات في عموم إيران، فبعد إضراب طلاب المدارس والجامعات، ثم أصحاب المحال والتجار، أعلن الموظفون في مراكز تسجيل الوثائق والأسناد الرسمية في إيران إضرابا عن العمل، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية ورواتبهم المتدنية، وينظمون وقفات احتجاجية في عدد من المدن والمحافظات الإيرانية.

العملة الإيرانية تنهار

يستمر الدولار الأميركي في تحطيم الأرقام القياسية أمام التومان الإيراني حيث تخطى اليوم حاجز 40500 تومان، كما سجلت أسعار الذهب رقما خياليا، وبيعت كل قطعة معدنية بأكثر من 20 مليون تومان.

منسوب السدود يتراجع بشدة

أفاد برلماني إيراني، في وقت سابق، بأن احتياطي بعض السدود في البلاد انخفض إلى أقل من 37%، فيما أشارت إحصائيات رسمية أن حوالي 63% من خزانات السدود في البلاد فارغة.

وقال هادي بيكي نجاد، عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن: “ما ورد اليوم عن امتلاء 37% من سدود البلاد ليس قريبًا جدًا من الواقع، وبعض السدود لديها ماء أقل من ذلك بكثير”.

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مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب

في رسالة شديدة اللهجة، أكد المحتجون الإيرانيون، اليوم، أن هذه آخر رسالة للنظام وأنه إذا استمر في إعدام المتظاهرين، ستبدأ الثورة.

فيما خرج أهالي منطقة «زاهدان» جنوب شرقي إيران وهم يحملون لافتات في أيديهم، خلال احتجاجات أمس الجمعة، كتب عليها: «الموت لأكبر ديكتاتور في التاريخ».

وأطلقت مجموعة «شباب أحياء طهران» دعوة للتظاهر يوم غد السبت وذلك تزامنًا مع مرور 100 يوم على انتفاضة الشعب الإيراني، مؤكدة أنها ستقف في شوارع طهران وجميع أنحاء إيران إلى جانب باقي الجماعات المناضلة.