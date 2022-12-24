«اختلطت جنازته».. ألمانيا تحرق جثمان مواطن تركي بالخطأ .. وأنقرة تتدخل

تواصل- وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية التركية متابعتها، قضية إحراق جثمان أحد مواطنيها ويدعى عبدالقادر صارغن ،عن طريق “الخطأ”، بعد وفاته في مدينة هانوفر شمال ألمانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، في بيان نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إن “عبدالقادر توفي إثر وعكة صحية في مشفى بمدينة هانوفر يوم 14 ديسمبر الجاري”، معربا عن “أسفه حيال اختلاط جنازته وحرق جثمانه”.

وأوضح أن “القنصلية العامة التركية في هانوفر تواصلت مع أسرة صارغن بعد اكتشاف إحراق جثمانه خطأ، وبدأت الاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية”.

وشدد على أن “وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ونائبه ياسين أكرم سريم، يتابعان القضية، وأن الوزارة توفر الدعم القانوني اللازم للأسرة المغتربة في هانوفر”.

وأكد متحدث الخارجية التركية وفقا للأناضول أن “الوزارة تنسق مع رئاسة الشؤون الدينية لضمان نقل جنازة المتوفى إلى البلاد بغية دفنها هنا بما يتوافق مع الشعائر الإسلامية”، مطالبا السلطات الألمانية “بمعاقبة المسؤولين عن إحراق الجثمان والاعتذار للأسرة التركية وتسليم الرفات إلى أنقرة بسرعة، واتخاذ التدابير لمنع حدوث أخطاء مماثلة”.