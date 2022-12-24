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وفاة 5 من عناصر الشرطة في أعمال تخريب واشتباكات بباريس (فيديو)
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وفاة 5 من عناصر الشرطة في أعمال تخريب واشتباكات بباريس (فيديو)

وفاة 5 من عناصر الشرطة في أعمال تخريب واشتباكات بباريس (فيديو)

وفاة 5 من عناصر الشرطة في أعمال تخريب واشتباكات بباريس (فيديو)
٠٥:١٦:٤٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

شهدت العاصمة الفرنسية باريس السبت، أعمال تخريب من جانب متظاهرين واشتباكات مما أدى إلى مقتل 5 من أفراد الشرطة، في أعقاب مقتل ثلاثة أكراد بمسدس وإصابة ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، في حادث وصف دافعه بـ “العنصري”.

في الأثناء أعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت تمديد توقيف الرجل البالغ 69 عامًا المشتبه به في الهجوم.

وتركز التحقيقات الآن على تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري.

وقالت النيابة “إضافة هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة والتي تبقى السجن المؤبد”.

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دوافع “عنصرية”

وكان المتهم أكد أنه أطلق النار لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من التحقيقات المتواصلة السبت لتحديد دوافعه.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المصدر، أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.

وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مسدس من نوع “كولت 45-1911″ و”يبدو مهترئا”.

وجرت الوقائع في شارع قرب مركز ثقافي كردي في حي تجاري حيوي ترتاده الجالية الكردية. وسبق لمطلق النار ارتكاب أعمال عنف بسلاح في الماضي.

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هوية القتلى الثلاث

وقُتل في إطلاق النار ثلاثة أشخاص هم رجلان وامرأة وأصيب رجل بجروح خطيرة واثنان آخران جروحهما أقل خطورة.

والمرأة التي قتلت هي أمينة كارا وكانت قيادية في الحركة النسائية الكردية في فرنسا، بحسب المجلس الديموقراطي الكردي في فرنسا.

وقال المتحدث باسم الحركة أجيت بولات في مؤتمر صحفي الجمعة إنها تقدمت بطلب لجوء سياسي “رفضته السلطات الفرنسية”.

أما الرجلان اللذان قتلا فهما عبد الرحمن كيزيل وهو “مواطن كردي عادي” يتردد على المرمز الثقافي “يوميًا”، ومير بيروير وهو فنان كردي ولاجئ سياسي “ملاحق في تركيا بسبب فنه”، حسب المصدر نفسه.

ودان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي “استهدف الأكراد في فرنسا”.

وبطلب منه سيستقبل قائد شرطة باريس مسؤولي الجالية الكردية صباح السبت. وأعلن هؤلاء عن تظاهرة للأكراد ظهر السبت في باريس.

الكلمات الدلالية:
أعمال تخريب اشتباكات المركز الكردي النيابة العامة الفرنسية

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