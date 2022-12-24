فيديو يوثق اختفاء نجم من سماء الإمارات لمدة 8 ثواني فجر اليوم

وأكد الفلكي “عودة” أن هذا الرصد يعتبر من الأرصاد الفلكية الصعبة لعدة أسباب؛ منها الخفوت النسبي للمعان النجم والكويكب، فالنجم يلمع من القدر 7.7، والكويكب يلمع من القدر 14.6، وهذه القِيَم تحتاج إلى كاميرا حساسة لتتمكن من تصوير النجم خلال مدة تعريض مقدارها 0.03 ثانية فقط. كما أن الاحتجاب حدث والنجم يقع على ارتفاع منخفض في السماء يبلغ 25 درجة فقط؛ مما يجعله أخفت ظاهريًا ويزيد من اضطرابات الغلاف الجوي عليه؛ مبينًا أن الاحتجاب حدث بعد مرور كتلة من السحب غطت المنطقة لعدة ساعات قبل الاحتجاب، وبقيت السماء صافية لفترة وجيزة وقت الاحتجاب، ليدخل بعد أقل من ساعة من الاحتجاب غطاء سحابي كبير.