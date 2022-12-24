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مطار الملك خالد يعلن بيانًا مهمًا للمسافرين

مطار الملك خالد يعلن بيانًا مهمًا للمسافرين

مطار الملك خالد يعلن بيانًا مهمًا للمسافرين
٠٤:٤٤:١٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، بيانا مهما للمسافرين، حول تعطل بعض الأنظمة التشغيلية في الصالات الدولية 3 و 4، مما أدى إلى تأثر جزئي في الحركة التشغيلية.

عودة العمل في أنظمة التشغيل

وقال الحساب الرسمي لمطار الملك خالد عبر “تويتر”: “أعزاؤنا المسافرون نحيطكم بحصول عطل لبعض الأنظمة التشغيلية في الصالات الدولية 3 و 4، مما أدى إلى تأثر جزئي في الحركة التشغيلية، وقد تمت معالجة العطل وبدأت الأنظمة تعود لوضعها الطبيعي. نعتذر لمسافرينا الكرام، ونؤكد حرصنا لضمان راحتكم”.

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تشغيل صالتي السفر 3 و4 بمطار الملك خالد

وأعلن وزير النقل المهندس صالح الجاسر، في وقت سابق من شهر نوفمر الماضي، بدء التشغيل الرسمي لصالتي السفر 3 و 4 في مطار الملك خالد الدولي، مؤكدًا أن الصالات مجهزة بأحدث التقنيات.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية” أنه تم توسعة الصالات لتستوعب أكثر من 13 مليون راكب، كما تم تجهيز الصالات بعدد من الخدمات المهمة.

وتابع: هناك مناطق للتفتيش والراحة وصالات الانتظار وبوابات الحافلات، وكل التحهيزات تمت لإطلاق أول رحلة متجهة إلى قطر.

وواصل: حركة السياحة في المملكة تشهد نقلة كبيرة بفضل ما تقدمه القيادة الرشيدة لدعم صناعة النقل في شتى المجالات.

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