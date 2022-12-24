«العقم الأولي» أكثر انتشارا في المملكة.. وهذه طرق علاجه

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كشف الدكتور سعيد بارضوان مساعد استشاري العقم والإنجاب، أن “العقم الأولي” هو الأكثر انتشارًا في المملكة.

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وقال في تصريحات إلى فضائية “الإخبارية”، إنه وفقًا لدراسة في الشرقية في عام 2015 بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وجدوا أن معظم النساء اللواتي توجهن إلى عيادات النساء والتوليد يعانين من أعراض عدم القدرة على الإنجاب 19 في المائة، أي واحدة من كل خمس سيدات بالمملكة مصابات بالعقم، واكتشف الأطباء أن غالبيتهن- 75 في المائة – مصابات بالعقم الأولي.

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وسائل العلاج المناسبة

وأضاف فيما يتعلق بالعلاج بعد التقييم الشامل للزوجين، يتم وسائل العلاج المناسبة التي تختلف من حالة إلى أخرى.

– حالات تحتاج إلى محفزات

– حالات تحتاج إلى توقيت العلاقة

– بعض الحالات تحتاج إلى وسائل تقنيات حديثة