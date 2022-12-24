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الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة.. تعرف على الأسعار

الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة.. تعرف على الأسعار

الذهب يواصل التراجع في أسواق المملكة.. تعرف على الأسعار
٠٤:٣٦:٣٩ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت أسعار الذهب، اليوم السبت الموافق 24 من ديسمبر 2022، تراجعها في أسواق المملكة، وسجل عيار 24 نحو 217.60 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.47 ريال.

عيار 21 يسجل 190.62 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.40 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.20 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.93 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6,767 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1,523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,599 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 217.84 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.69 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.08 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.92 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6775 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1525 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,842 ريال.

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