تنويه من سفارة المملكة في الفلبين لجميع المواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، أنها ستكون مغلقة يوم الإثنين القادم الموافق 26/12/2022.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” تود السفارة التنوية على أن يوم الإثنين الموافق 2022/12/26م ستكون السفارة مغلقة لوجود اجازة رسمية لدى الدولة المضيفة ، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27م “.

وتابعت، أنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام التالية في التغريدة:

على الجانب الآخر، حثت سفارة المملكة بواشنطن، رعاياها على أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

يأتي ذلك في ضوء اضطراب الأحوال الجوية في عدد من الولايات الأمريكية.

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ظروف شديدة الخطورة للتنقل

وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، بينما يُفترض أن يتدفق عدد كبير من الأمريكيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد.

ونبهت السفارة أنه في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على أحد أرقام الطوارئ التالية:

202-746-0666

202-746-3555 202-746-2888 202-746-9777202-746-0666202-746-3555

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال، الخميس، “من فضلكم خذوا هذه العاصفة على محمل الجد (…) أدعو الجميع إلى الاستماع إلى التحذيرات على المستوى المحلي”، مؤكدا أن “الأمر جدي”.

وأعلن عدد من الولايات حالة الطوارئ بينها أوكلاهوما وكنتاكي، فيما ستنخفض الحرارة بشدّة وصولا إلى تكساس في جنوب البلاد.

وتغطي الثلوج أساسًا عددًا من الطرق في جميع أنحاء البلاد. وتحدثت وسائل الإعلام عن وقوع حوادث. وأغلق “آي-90” الطريق السريع الرئيسي الذي يعبر شمال الولايات المتحدة، في ولاية داكوتا الجنوبية. وقالت السلطات أنه لن يعاد فتحه قبل الجمعة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية من أنها لاحظت انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة “في غضون ساعة أو أقل”.

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إلغاء رحلات الطيرات

وألغيت أكثر من 5500 رحلة الخميس وتأجلت 24 ألفًا أخرى حسب موقع تتبع الرحلات “فلايت-اويور”. وتأثر بهذه العاصفة خصوصًا مطارا شيكاغو ودنفر.

وقالت السلطات، إن الثلوج والرياح ستؤدي إلى عواصف ثلجية في بعض الأماكن مما يجعل أي تنقل “خطيرًا إن لم يكن مستحيلاً في بعض الأحيان”.