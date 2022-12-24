السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان
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شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان

شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان

شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان
٠٣:٥٦:٢٥ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أغرب ما فعله سائق قطار في الهند بعدما استوقفه شاب بوقفه على قضبان القطار.

وأظهر الفيديو أن الشاب – الذي قيل أنه كان سكرانًا- وقد وقف على قضبان القطار رافعًا يديه، ما دفع سائق القطار الذي كان يطلق صافرات الإنذار له أن يتوقف تمامًا.

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وأظهر الفيديو أن كاميرا تليفزيونية كانت تعد تقريرًا ، بينما تفاجأ المراسل التابع للقناة أن سائق القطار أوقف القطار ونزل منه مهرولًا خلف الشاب الذي أوقفه وقام بالاعتداء عليه بالضرب في مشهد غريب وطريف.

 

 

الكلمات الدلالية:
اخبار الهند غرائب الهند سائق قطار قطار

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