شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أغرب ما فعله سائق قطار في الهند بعدما استوقفه شاب بوقفه على قضبان القطار.

وأظهر الفيديو أن الشاب – الذي قيل أنه كان سكرانًا- وقد وقف على قضبان القطار رافعًا يديه، ما دفع سائق القطار الذي كان يطلق صافرات الإنذار له أن يتوقف تمامًا.

وأظهر الفيديو أن كاميرا تليفزيونية كانت تعد تقريرًا ، بينما تفاجأ المراسل التابع للقناة أن سائق القطار أوقف القطار ونزل منه مهرولًا خلف الشاب الذي أوقفه وقام بالاعتداء عليه بالضرب في مشهد غريب وطريف.