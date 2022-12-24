شاهد.. أغرب ما فعله سائق قطار في الهند عندما وقف شاب أمامه على القضبان
تواصل- فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق أغرب ما فعله سائق قطار في الهند بعدما استوقفه شاب بوقفه على قضبان القطار.
وأظهر الفيديو أن الشاب – الذي قيل أنه كان سكرانًا- وقد وقف على قضبان القطار رافعًا يديه، ما دفع سائق القطار الذي كان يطلق صافرات الإنذار له أن يتوقف تمامًا.
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وأظهر الفيديو أن كاميرا تليفزيونية كانت تعد تقريرًا ، بينما تفاجأ المراسل التابع للقناة أن سائق القطار أوقف القطار ونزل منه مهرولًا خلف الشاب الذي أوقفه وقام بالاعتداء عليه بالضرب في مشهد غريب وطريف.