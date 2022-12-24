وظائف شاغرة في قطاع الطيران.. إليك التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت شركة سيتا العالمية “SITA” المتعاقدة مع الخطوط السعودية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسمى الوظيفي:

محلل تقني رئيسي:

-شهادة جامعية في تكنولوجيا المعلومات أو الحاسوب أو الهندسة الإلكترونية.

-أكثر من 9 سنوات من الخبرة الفنية في تنفيذ تقنيات تكامل تكنولوجيا المعلومات أو صيانتها أو دعمها.

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مدير العطاءات:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة المهنية هي الاقتصاد الهندسي وإدارة الأعمال المالية أو القانونية

-التدريب على إدارة المشاريع

-يفضل الخبرة المهنية المكافئة في مجال إدارة العطاءات.

-مدير تطوير الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس المطلوبة درجة الماجستير / يفضل ماجستير إدارة الأعمال

-أكثر من 7 سنوات من النجاح المؤكد في تحقيق نمو الإيرادات في دور المبيعات و / أو تطوير الأعمال

-أكثر من 5 سنوات من صناعة النقل الجوي ذات الصلة و / أو خبرة قطاع السوق

-الخلفية الهندسية مفضلة ولكنها ليست ضرورية

-سجل حافل بتحقيق / تجاوز أهداف المبيعات.

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مهندس حلول – مدير:

المؤهلات والخبرات:

-خبرة: +7 سنوات من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات أو تكنولوجيا صناعة النقل الجوي أو قطاع أو أسواق معادلة.

-خريج هندسة بدرجة ماجستير إدارة الأعمال (نظم / تسويق) مرغوب فيه.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).