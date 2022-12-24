تناول الشاي بعد الطعام مباشرة.. هل يفقده قيمته الغذائية؟

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يعد الشاي أحد أشهر المشروبات في العالم، وتعد آسيا موطنه الأصلي، حيث بدأت زراعته في الصين ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.

ويعود سبب اختلاف نكهة الشاي إلى مكان حصاد الأوراق، وكيفية زراعتها، ومعالجتها، وعادة ما تكون نكهة الشاي قابضة، مما جعله يلقى استحسانًا بين الناس.

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شرب الشاي عقب الأكل مباشرة

ومن بين الأسئلة التي لاتنتهي حول المشروب الشعبي، هي توقيت تناوله عقب الأكل مباشرة.

وأكدت الدكتورة مارجريتا لفوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة يعيق امتصاص الحديد من الطعام.

وأضافت في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، أن الشاي يحتوي على مواد دباغية هي التانينات (العفص)، التي تعيق عملية امتصاص الحديد من الطعام. ولكن مستوى التأثير السلبي للمشروب يعتمد على صحة الشخص، ونوعية وكمية الشاي ووقت شربه.

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نوعية وكمية الشاي

وتابعت: تكمن المسألة في نوعية وكمية الشاي التي يتناولها الشخص. من الأفضل عدم تناوله مع الطعام، وبعده مباشرة. ويمكن اعتبار الجرعة الآمنة حتى 400 مليلتر في اليوم. ويفضل تناوله في الصباح، إذا كان الشخص لا يعاني من قصور كلوي أو حصى في الكلى أو ارتفاع في مستوى حمض البوليك.

وأضافت: لا تجلب أكياس الشاي أي فائدة للجسم. كما أن الكافيين الموجود في الشاي يمنع امتصاص الحديد والمغنيسيوم من الطعام.

واستدركت: إذا أراد الشخص تناول الشاي بعد الطعام، فمن الأفضل أن يتناوله على الأقل بعد مضي 40 دقيقة. بالطبع كل شيء يعتمد على الحالة الصحية للشخص، ونوعية وكمية ووقت تناول الشاي.