طفل عربي يتفوق على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية

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استطاع طفل مصري أن يفوز بجائزة عالمية لقدرته البارعة على حل أي مسألة حسابية في أجزاء من الثانية، حتى إن البعض يشعر بأنه آلة حاسبة متحركة ولكنها بمخ بشري.

وفاز الطفل عمر زكي والي من محافظة الدقهلية شمالي مصر بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية في الحساب الذهني التابعة لليونسكو، والمقامة في تايوان.

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موهبته في جمع الأرقام

وقال عمر (7 سنوات)، والذي يدرس في المدرسة المحمدية، إن موهبته في جمع الأرقام بدأت وهو في سن 4 أعوام أثناء لعبه على المحمول لعبة “ساب واي”.

وأضاف لموقع “العربية نت”، أنه تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة كبيرة وصلت لقراءة 32 رقمًا كاملة.

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المركز الأول في مسابقة لبنان

وأوضح أنه التحق بعدد من الأكاديميات التعليمية، وشارك في مسابقة في لبنان، وحصل على المركز الأول، ثم حصل على المركز الثاني في ثاني مسابقة إلى أن تمكن من الحصول على المركز الأول.

وقال إنه تمكن من جمع وضرب أي 3 أرقام في رقم وقسمة أي 4 أرقام على رقم واحد.

وأشار الطفل إلى أنه يتمنى أن يكون مهندس اتصالات مثل والده، لافتًا إلى أن والده ساعده في الوصول لهذا المستوى وساهم في تطوير مستواه.