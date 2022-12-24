السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
طفل عربي يتفوق على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية
بـ26 مليون دولار.. اتفاقية لتمويل الصادرات غير النفطية من المملكة إلى تركيا
جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات
من الأحد وحتى الأربعاء.. بيان جديد من «الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية
مجلس العلماء بإندونيسيا: المملكة تقوم بدور محوري في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم
تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

الرئيسية

 /

الطفل

 /

طفل عربي يتفوق على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية

طفل عربي يتفوق على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية

طفل عربي يتفوق على الآلة الحاسبة في حل المسائل الرياضية
٠٣:٣٥:٤٨ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

استطاع طفل مصري أن يفوز بجائزة عالمية لقدرته البارعة على حل أي مسألة حسابية في أجزاء من الثانية، حتى إن البعض يشعر بأنه آلة حاسبة متحركة ولكنها بمخ بشري.

وفاز الطفل عمر زكي والي من محافظة الدقهلية شمالي مصر بالمركز الأول على مستوى العالم في المسابقة الدولية في الحساب الذهني التابعة لليونسكو، والمقامة في تايوان.

اقرأ أيضًا:

الطالب «الأسمري».. عبقرية ذهنية وطنية تُوّجت عالمياً

 

موهبته في جمع الأرقام

وقال عمر (7 سنوات)، والذي يدرس في المدرسة المحمدية، إن موهبته في جمع الأرقام بدأت وهو في سن 4 أعوام أثناء لعبه على المحمول لعبة “ساب واي”.

وأضاف لموقع “العربية نت”، أنه تمكن من إجراء عمليات حسابية معقدة كبيرة وصلت لقراءة 32 رقمًا كاملة.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. حصان أعمى يحطم 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس

المركز الأول في مسابقة لبنان 

وأوضح أنه التحق بعدد من الأكاديميات التعليمية، وشارك في مسابقة في لبنان، وحصل على المركز الأول، ثم حصل على المركز الثاني في ثاني مسابقة إلى أن تمكن من الحصول على المركز الأول.

وقال إنه تمكن من جمع وضرب أي 3 أرقام في رقم وقسمة أي 4 أرقام على رقم واحد.

وأشار الطفل إلى أنه يتمنى أن يكون مهندس اتصالات مثل والده، لافتًا إلى أن والده ساعده في الوصول لهذا المستوى وساهم في تطوير مستواه.

 

الكلمات الدلالية:
الطفل عمر زكي والي جائزة عالمية حل المسائل الحسابية

مواد ذات صلة

المزيد
هل يحتاج الأطفال والمراهقون إلى قيلولة؟.. استشاري يوضح

هل يحتاج الأطفال والمراهقون إلى قيلولة؟.. استشاري يوضح

١١:٥٢ ص، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢
بالفيديو.. «مُعلّم» يُبدع في شرح مناسك العمرة لطلابه

بالفيديو.. «مُعلّم» يُبدع في شرح مناسك العمرة لطلابه

٠٩:٥٧ م، الخميس، ١٦ يونيو ٢٠٢٢
الحاسوب

الحاسوب

١١:١٢ ص، الثلاثاء، ٠١ مارس ٢٠٢٢
اطعام الطعام .. فعل الأخيار وصفة الأبرار

اطعام الطعام .. فعل الأخيار وصفة الأبرار

١٠:٢٤ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *