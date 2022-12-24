جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقا للتفاصيل والشروط الوظيفية.
المسمى الوظيفي:
– رئيس عمليات معالجة المياه
Water Treatment Operations Lead
المؤهلات و الخبرات:
- بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية أو تخصص هندسي مماثل.
- الخبرة: أكثر من 6 سنوات من الخبرة في عمليات معالجة المياه والصيانة وهندسة العمليات.
المهام الوظيفية:
- راقب أداء مزود الخدمة والعمليات على أساس يومي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP).
- قيادة ومتابعة تنفيذ إجراءات سجل المخاطر السنوي واستمرارية الأعمال لمياه الصرف الصحي ونظام التحكم في مياه الأمطار والشبكات المرتبطة بها.
- إدارة عمليات التدقيق الخارجية والداخلية للصحة والسلامة والبيئة السنوية والتأكد من إغلاق النتائج في مواعيد الاستحقاق.
- التأكد من تطبيق جميع شروط وأحكام العقد وتقديم جميع التقارير والوثائق المطلوبة ومراجعتها والموافقة عليها من قبل جامعة الملك عبدالله.
- مراقبة أداء محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتأكد من العمل بأفضل كفاءة.
- مراجعة واعتماد خطة العمليات السنوية المعدة من قبل مزود الخدمة.
- تأكد من إجراء الصيانة الوقائية للمعدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لخطة التشغيل المعتمدة.
- ضمان جودة خدمات المرافق من خلال مراقبة معلمات عمليات العمليات اليومية.
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رابط التقديم.. وزارة الموارد البشرية والتنمية تُعلن عن هذه الوظائف
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).