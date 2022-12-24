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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات

جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن توفر وظائف شاغرة لعدة تخصصات
٠٣:١٠:١٢ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقا للتفاصيل والشروط الوظيفية.

المسمى الوظيفي:
– رئيس عمليات معالجة المياه

 Water Treatment Operations Lead

المؤهلات و الخبرات:

  • بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية أو تخصص هندسي مماثل.
  • الخبرة: أكثر من 6 سنوات من الخبرة في عمليات معالجة المياه والصيانة وهندسة العمليات.

المهام الوظيفية:

  • راقب أداء مزود الخدمة والعمليات على أساس يومي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (WWTP).
  • قيادة ومتابعة تنفيذ إجراءات سجل المخاطر السنوي واستمرارية الأعمال لمياه الصرف الصحي ونظام التحكم في مياه الأمطار والشبكات المرتبطة بها.
  • إدارة عمليات التدقيق الخارجية والداخلية للصحة والسلامة والبيئة السنوية والتأكد من إغلاق النتائج في مواعيد الاستحقاق.
  • التأكد من تطبيق جميع شروط وأحكام العقد وتقديم جميع التقارير والوثائق المطلوبة ومراجعتها والموافقة عليها من قبل جامعة الملك عبدالله.
  • مراقبة أداء محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتأكد من العمل بأفضل كفاءة.
  • مراجعة واعتماد خطة العمليات السنوية المعدة من قبل مزود الخدمة.
  • تأكد من إجراء الصيانة الوقائية للمعدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي وفقًا لخطة التشغيل المعتمدة.
  • ضمان جودة خدمات المرافق من خلال مراقبة معلمات عمليات العمليات اليومية.

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رابط التقديم.. وزارة الموارد البشرية والتنمية تُعلن عن هذه الوظائف

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا ).

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