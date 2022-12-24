السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
من الأحد وحتى الأربعاء.. بيان جديد من «الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية
مجلس العلماء بإندونيسيا: المملكة تقوم بدور محوري في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم
تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
شبكة دولية.. الكويت تعلن ضبط امرأتين تقودان أعمال منافية للآداب وتكشف طريقة دخولهما البلاد
أزمة جديدة بين واشنطن وبكين بسبب قانون الدفاع الأمريكي
لتفادي الإجهاد الرقمي.. إليك أهم 10 نصائح لحماية عينيك

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

من الأحد وحتى الأربعاء.. بيان جديد من «الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية

من الأحد وحتى الأربعاء.. بيان جديد من «الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية

من الأحد وحتى الأربعاء.. بيان جديد من «الأرصاد» يحذر من تقلبات جوية
٠٢:٥٥:٣٦ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

 

أكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة من غد الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وقال المركز في بيان له، إنه سيصدر تقريراً مفصلاً، اليوم، يوضح مستوى الحالة والمناطق المتأثرة بها.

الصورة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير.

في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

السيول تجرف السيارات في شوارع «مكة» (فيديو)

الرياح السطحية على البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي.

شاهد.. السيول تجرف المركبات بحي العتيبة في مكة وتساقط أمطار ثلجية بتبوك

تنبيه على جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، بتكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، وبيش ، وجزر فرسان ، والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساء.

عاجل.. تشكيل لجان لحصر الأضرار في الممتلكات بمكة جراء الأمطار

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد تقلبات جوية طقس المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تستقطع 25% من دخل مستفيدي القروض العقارية

«الإسكان» تستقطع 25% من دخل مستفيدي القروض العقارية

٠١:١٠ م، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠١٧
مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»

مجانًا أول مرة .. كيفية استخراج تقرير الخلو من الحوادث عبر «أبشر»

٠٩:٥٦ م، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
«ضيوف الرحمن» يؤدون طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة

«ضيوف الرحمن» يؤدون طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة

٠٥:١٧ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
«الطاقة»: الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير

«الطاقة»: الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثالث من عام 2018 دون تغيير

٠١:٠٠ م، الأثنين، ٠٦ أغسطس ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *