بعد 15 عاما خدمة للكنيسة.. كاهن روسي يعتنق الإسلام: القرآن كشف لي الحقائق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن كاهن روسي من الطائفة الأرثوذوكسية، اعتناق الإسلام، بعد أن أمضى نحو 15 عاما من عمره كاهنا في الكنيسة، وتفاعلت منصات السوشيال ميديا مع قصته، ونشرت معلومات عنه.

من أوجريوموف إلى سعيد محمد

وحسب مقطع فيديو على “يوتيوب”، روى الكاهن الروسي فلاديمير أوجريوموف، الذي تغير اسمه إلى “سعيد محمد” قصة اعتناقه الإسلام، وكيف أثر ذلك على حياته.

وقال إن القصة بدأت عندما أعلنت فتاة روسية تحولها من المسيحية إلى الإسلام، فبدأ بدراسة الدين والاطلاع على القرآن الكريم، ليعرف الأسباب، فاكتشف الكثير من أوجه التشابه.

وتابع أنه اقتنع بمفهوم التوحيد في الإسلام، وأن الله -سبحانه وتعالي- واحد، وهو الذي خلق عيسى ابن مريم وأمه، وهو ما أشار إليه المسيح في الإنجيل في أكثر من موضع، وما اكتشفه بنفسه في القرآن الكريم، حسب قوله.

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يسمع الأذان للمرة الأولى

وأورد سعيد أنه حينما سمع الأذان للمرة الأولى، وكان في تركيا قبل إسلامه، شعر بشيء غريب، وقال: “كأن روحي تنسحب إلى داخل المسجد”.

وأوضح بحسب الفيديو، أنه قرر أن يذهب إلى الحج سيرا على الأقدام، كما تابعت وسائل إعلام، وقالت إنه حاليا في طريقه إلى مكة المكرمة، بعد أن قطع نحو 4 ملايين خطوة نحوها.