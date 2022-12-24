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تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تراجع الإسترليني.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٢:٥١:٢٧ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم السبت الموافق 24 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.97

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.94

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.02

جنيه إسترليني 4.51

فرنك سويسري 4.03

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