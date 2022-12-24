شبكة دولية.. الكويت تعلن ضبط امرأتين تقودان أعمال منافية للآداب وتكشف طريقة دخولهما البلاد

تواصل-فريق التحرير :

تواصل الكويت توجيه الضربات عبر مطاردة الجريمة بكافة أشكالها وعلى رأسها الأعمال المنافية للآداب، حيث أعلنت عن ضبط رجال إدارة حماية الآداب في وزارة الداخلية فتاتين بتهمة قيامهما بأعمال منافية للآداب، بعد أن دخلتا الكويت بسمة زيارة سياحية.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بأن “المتابعة الأمنية المستمرة للإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص أسفرت عن ضبط فتاتين تنتميان إلى إحدى الشبكات الدولية والتي تختص بالقيام بأعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية واتضح دخولهما الكويت بسمة دخول سياحية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”، حسب صحيفة الراى.

وقبل أيام أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الكويتية، مواصلة ملاحقة مخالفي قانون الإقامة والعمل ومزاولي الأعمال المنافية للآداب العامة.

وتمكنت الأجهزة من توجه ضربة موجعة لبؤر الرذيلة والمخالفين، خيث تمكنت من ضبط 79 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، ومن العاملين في أعمال منافية للآداب العامة من خلال حملات التفتيش والمداهمات لقطاعَي شؤون الأمن الجنائي وشؤون الإقامة.

ونقلت “الجريدة” الكويتية عن مصدر أمني، أن رجال مباحث قطاع الأمن الجنائي؛ الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، من ضبط شبكة من 12 شخصاً متخصصين في الترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية في محافظة الأحمدي.

وأضاف المصدر أن المتابعة الأمنية المكثفة، إضافة الى رصد رجال المباحث مواقع إباحية على الشبكة العنكبوتية، أشارت إلى وجود شبكة للأعمال المنافية للآداب في منطقة المهبولة.

الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين

كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص يدير الشبكة بإحدى البنايات، فتمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط 12 شخصاً، (3 رجال و9 نساء)، والعثور على العديد من كاميرات المراقبة والأجهزة الذكية المستخدمة في إدارة الشبكة عن طريق برامج التواصل، فأحال رجال المباحث جميع المتهمين إلى جهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.