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الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة في المملكة
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الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة في المملكة

الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة في المملكة

الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا آخر 24 ساعة في المملكة
٠٢:١١:٠٩ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 35 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء “الصحة” اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 826,766 حالة، من بينها 2933 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 31 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

الصحة تعلن شروط الحصول على لقاح الحزام الناري لمن بلغوا 18 عاما فأكثر

وأضاف البيان: بلغ إجمالي حالات التعافي 814,325 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9508 حالة وفاة.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المملكة كورونا كورونا في السعودية وزارة الصحة

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