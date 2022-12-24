لتفادي الإجهاد الرقمي.. إليك أهم 10 نصائح لحماية عينيك

تواصل – فريق التحرير:

تصفح الهاتف والجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر، يعمل على وصول الأشعة الضارة من الشاشات إلى العين، مما يضر بالعين، ويتسبب لها في آلام وضعف في النظر والكثير من الأضرار الأخرى، كما يعمل على الإصابة بالصداع، وتقليل نسبة التركيز.

لذلك هناك مجموعة من النصائح والقواعد التي يجب الالتزام بها لتفادي تلك الأضرار، بحسب ما أوردت صحيفة “الجريدة” الكويتية.

1- انتبه للوقت التي تقضيه أمام شاشات الكمبيوتر

قضاء ساعات متواصلة أمام الكمبيوتر سوف يصيبك باحمرار والتهاب في العين، وسيجعلها جافة وذات جفون متورمة، كما سيصيبك بآلام كبيرة في الكتف والرقبة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: 3 قواعد ذهبية لحماية العين من الشاشات

2- خذ استراحة كل 20 دقيقة

لتفادي جفاف العين الناتج عن زيادة التركيز، تتبع النظرية التي تقول “انظر إلى الحاسوب لمدة 20 دقيقة، ثم قم بأخذ استراحة تنظر من خلالها على نقطة تبعد عنك حوالي 20 قدما، ركز على هذه النقطة لمدة لا تقل عن 20 ثانية، ثم عاود العمل على الكمبيوتر مرة أخرى”.

3- قم بتطبيق عملية الرمش بلا توقف

تذكر جيدًا أن تقوم بالرمش بصورة منتظمة، مما سيساعدك على حماية عينك من الجفاف، وزيادة قدرتك على استقبال المعلومات البصرية بصورة أفضل.

4- قلل من درجة سطوع الشاشة

الضوء الشديد الناتج من شاشة الكمبيوتر يؤثر بصورة كبيرة على العين، لذا يمكنك بسهولة تقليل الإضاءة، خصوصًا إذا كنت تعمل في الظلام، ويمكنك دائمًا استخدام الألوان الحمراء والبنية، والبعد عن الألوان الزرقاء خصوصًا في الليل، لأنها تسبب الأرق.

5- تركيز إضاءة الغرفة فوق رأسك

الأفضل أن تجلس تحت مصباح غرفتك مباشرة، حيث إن إضاءة الغرفة الجيدة تساعدك بصورة كبيرة في حماية عينيك.

6- ارتد نظارات طبية

النظارة الطبية تحمي من الأشعة الضارة التي تخرج من شاشة جهازك، مما يقلل بصورة كبيرة من الآثار الجانبية للكمبيوتر على عينيك، خصوصًا إذا كنت تعمل عليه لفترة طويلة.

7- قم بتنظيف شاشة الكمبيوتر من الأتربة والأوساخ

الأتربة والأوساخ العالقة على شاشة الكمبيوتر تعمل على تشويش الرؤية لديك، لذا قم بشراء منظف مخصوص لتنظيف الشاشة واستخدم قطعة من الإسفنج، لتنظيفها،

. 8- قم بعمل مساج لعينيك في نهاية اليوم

بعد الانتهاء من يوم العمل أو الدراسة أمام شاشة الكمبيوتر الخاص بك، احرص على عمل تدليك لعينيك، من أجل مساعدة عضلاتها على الراحة والاسترخاء، ويمكنك استخدام بعض الزيوت التي تساعدك على ذلك، والتي لها خواص مهدئة مثل زيت زهرة الأقحوان.

9- الاهتمام بتناول غذاء يحتوي على الفيتامينات الهامة

تناول الغذاء الصحي من شأنه أن يعزز من قوة وعمل عينيك، خصوصا فيتامين أ، الذي يعمل على تغذية الخلايا العصبية الموجودة في العين، والمسئولة عن استقبال الضوء وتميز الألوان.

ويمكنك إيجاد فيتامين أ في:

-زيت كبد الحوت

-الجزر

-البقدونس ومعظم الخضار الورقية

– صفار البيض

-عشبة الهندباء البرية، وغيرها.

اقرأ أيضًأ:

استشاري يوجه 3 نصائح مهمة للحفاظ على صحة العين

10- قم بممارسة تمارين العين المختلفة

تمارين العين تعمل على حماية نظرك وتقويته، وهناك 5 تمارين فقط يمكنك تطبيقها بسهولة دون أن تأخذ الكثير من الوقت والجهد، لذا احرص عليها بانتظام، وهي:

أ- تمرين التثاؤب: قم بالتثاؤب بصورة منتظمة فهذا من شأنه أن ينشط الغدد الدمعية، ويحسن قدرة الجسم على امتصاص الأكسجين، ويرطب العين ويحميها من الجفاف.

ب- الرمش: قم بتطبيق عملية الرمش بمقدار 15 مرة كل دقيقة، فهي تعمل على تقوية عضلات الجفن، وتحمي عينيك من الجفاف.

ج- ارسم دوائر في الهواء: يمكنك رسم دوائر بعينيك في الهواء، فهذا يعمل على زيادة قدرة العين على التركيز، وتعمل على تنشيط الخلايا البصرية بها.

د- التنفس: تنفس بهدوء وقم بالاحتفاظ بالهواء قليلاً بداخلك، ثم قم بعملية الزفير، هذا يساعد على وصول الأكسجين بصورة أفضل إلى كل خلايا الجسم، بما فيها العين.

هـ- تحريك العين في اتجاهات: إذا تعرضت للجلوس أمام الكمبيوتر لأكثر من ساعتين متواصلتين، يجب عليك تحريك عينيك يمينًا ويسارًا مع العد لرقم 7، وكذلك تحريك العين من أعلى إلى أسفل مع العد لرقم 7.