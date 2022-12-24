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مكافأة 3000 ريال ومميزات أخرى.. أمانة الطائف تعلن توفير 50 فرصة عبر «تمهير»
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مكافأة 3000 ريال ومميزات أخرى.. أمانة الطائف تعلن توفير 50 فرصة عبر «تمهير»

مكافأة 3000 ريال ومميزات أخرى.. أمانة الطائف تعلن توفير 50 فرصة عبر «تمهير»

مكافأة 3000 ريال ومميزات أخرى.. أمانة الطائف تعلن توفير 50 فرصة عبر «تمهير»
٠١:٥٩:٢٧ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (أمانة حفر الباطن) عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن توفر (50) فرصة تدريبية عبر تمهير لحملة االبكالوريوس من بمكافأة شهرية ومزايا أخرى، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسمى الوظيفي:-

– أخصائي رقابة عمليات.

الشروط المطلوبة:-

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

المزايا:-

– مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس.

– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

– دورات تدريبية إلكترونية.

– شهادة خبرة من هدف.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم الآن، ويستمر حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

المصدر : (اضغط هنا)

طريقة التقديم:-

عبر البوابة الوطنية طاقات:

اضغط هنا

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