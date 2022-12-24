قتلى في حريق دار مسنين في روسيا.. والأسباب مجهولة

تواصل – فريق التحرير:

قتل نحو 20 شخصا، إثر اندلاع حريق بدار لرعاية المسنين، في مدينة كيميروفو الروسية في سيبيريا، التي تبعد حوالي 3 آلاف كم من العاصمة موسكو.

البحث جار للكشف عن الأسباب

وصرحت مصادر رسمية في روسيا، عبر “تليجرام” أن حريقا اندلع، بعد الفجر، في دار الرعاية، وهو مبنى خشبي مكون من طابقين، وتسبب في مصرع 20 شخصا، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأنهت السلطات أعمال رفع الأنقاض وحصر الخسائر، فيما لم يتم الكشف عن سبب اندلاع الحريق، ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في المنشأة التي يديرها القطاع الخاص، أو عدد الأشخاص الموجودين في المبنى عندما بدأ الحريق.

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فتح تحقيق وفحص دور الرعاية

وقال حاكم منطقة كيميروفو، سيرجي تسيفيليف، عبر تليجرام، إنه: “سيتم فحص جميع دور رعاية المسنين الإقليمية، لا سيما دور الرعاية الخاصة، في الأسبوع المقبل”. فيما فتحت لجنة التحقيق الروسية، التحقيق في حريق المبنى، باعتباره قضية جنائية، بعد حريق كيميروفو.