الصحة تعلن شروط الحصول على لقاح الحزام الناري لمن بلغوا 18 عاما فأكثر

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، شروط حصول من هم في عمر 18 عامًا فأكثر، على لقاح الحزام الناري.

وردًا على سؤال أحد المستفدين، : هل صحيح ممنوع ناخذ التطعيم بالمستوصف وتكون الجرعة فقط لكبار السن ؟”، قال حساب “الصحة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” حسب التوصيات الحالية يتم تلقي جرعتين من لقاح الحزام الناري بفاصل 6 أشهر ، و ذلك للفئة العمرية 50 عام فاكثر سواءً سبقت لهم الإصابة أم لا”.

وتابعت “الصحة”، :” يساعد ذلك في حماية البالغين من الإصابة بعدوى الحزام الناري و مضاعفات الإصابة بالعدوى”.

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وأضافت :” ويمكن تلقي اللقاح للفئة العمرية 18 عام فأكثر في حال كان الشخص مصاب بأحد الأمراض المناعية أو المناعة الذاتية أو يستخدم أدوية مثبطة للمناعة وذلك بعد مراجعة الطبيب المعالج لتحديد مناسبته للحالة الصحية”.