لمواطني المملكة في أمريكا.. أرقام مهمة يتعين الاتصال بها اليوم في حالة الطوارئ

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دعت سفارة المملكة في الولايات المتحدة، اليوم، مواطنيها الموجودين في نيويورك وغيرها إلى اتباع التحذيرات، بسبب حالة الطقس، موضحة أرقام الطوارئ في قنصلية نيويورك.

أرقام طوارئ قنصلية نيويورك

وقالت السفارة في تغريدة عبر “تويتر”: “تدعو السفارة المواطنين الكرام الموجودين في ولاية نيويورك والولايات المجاورة لها اتباع تحذيرات السلطات المحلية وأخذ الحيطة والحذر، نظرا للأحوال الجوية، وفي حالات الطوارئ لا سمح الله يرجى الاتصال على ارقام الطوارئ التابعة للقنصلية في نيويورك: 9176902663 – 9176900414 “.

إغلاق السفارة في أمريكا وأرقام الطوارئ

ونشر الحساب الرسمي لسفارة المملكة في واشنطن، أمس، عبر “تويتر”: “نود التنويه على المواطنين الكرام بأن السفارة ستكون مغلقة من يوم الاثنين ٢٦/١٢/٢٠٢٢م الى يوم الجمعة ٣٠/١٢/٢٠٢٢م، وسيستأنف العمل بمشيئة الله يوم الثلاثاء ٣/١/٢٠٢٣، وفي حال الطوارئ لا سمح الله نرجو الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة”.

وأوضح الحساب أن: “في حالة الطوارئ لا سمح الله يرجى الإتصال على اأحد أرقام الطوارئ التالية: 202-746-9777 202-746-0666 202-746-3555 202-746-2888”.

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وحثت سفارة المملكة بواشنطن، رعاياها على أخذ الحيطة والحذر واتباع ارشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وحذرت السلطات من أن الظروف شديدة الخطورة للتنقل، بينما يُفترض أن يتدفق عدد كبير من الأمريكيين على الطرق والمطارات في موسم الأعياد.