لصرف التعويضات.. بدء استقبال طلبات حصر الأضرار في مكة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة العاصمة المقدسة، عن تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها الإمارة، أمس الجمعة.

وأوضحت أنه ستبدأ استقبال الطلبات في مقر الإمارة، كما ستقف لجان مختصة على مواقع الأضرار.

يأتي هذا علمًا بأنه لم تسجل وفيات أو إصابات نتيجة الأمطار التي شهدتها أحياء العاصمة المقدسة، ولله الحمد.

وكانت المديرية العام للدفاع المدني، أعلنت تشكيل لجان لحصر الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة أمس الجمعة.

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استقبال الطلبات بمقر الإمارة

ومن المقرر أن تبدأ في استقبال الطلبات بمقر الإمارة بدقم الوبر، كما سيتم الوقوف على مواقع الأضرار من قبل اللجان المتخصصة، علمًا بأنه لم يتم تسجيل وفيات أو إصابات، بحسب ما أوردت مكة المكرمة عبر حسابها في موقع “تويتر”.

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