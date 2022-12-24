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عاصفة شتوية تلغي آلاف الرحلات وقطع الكهرباء عن مليون شخص في 24 ولاية أمريكية
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عاصفة شتوية تلغي آلاف الرحلات وقطع الكهرباء عن مليون شخص في 24 ولاية أمريكية

عاصفة شتوية تلغي آلاف الرحلات وقطع الكهرباء عن مليون شخص في 24 ولاية أمريكية

عاصفة شتوية تلغي آلاف الرحلات وقطع الكهرباء عن مليون شخص في 24 ولاية أمريكية
٠٣:٣١:١٥ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أدت عاصفة شتوية قوية إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في الولايات المتحدة، مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية قبل عطلة الكريسماس.

وبحسب بيانات «باورأوتجيز يو إس»، أصبح 1.1 مليون عميل في 24 ولاية بدون كهرباء، ما يشمل تكساس ونيويورك ونورث كارولينا.

بايدن يحذر

وفي السياق ذاته، أظهرت خدمة تتبع شركات الطيران «فلايت أوير»، أنه تم إلغاء ما يزيد عن 6600 رحلة جوية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا الأمريكيين الذين يخططون للسفر في عطلة عيد الميلاد إلى التحرك بشكل عاجل بسبب العاصفة الشتوية.

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