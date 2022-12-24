تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة – بمشيئة الله- على عدد من مناطق المملكة.

الحالة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن الحالة المتوقعة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة، وتشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية، وتكون على هذه المناطق:

1 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل «العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر».

2 – المنطقة الشرقية، وتشمل «الأحساء والبطحاء والعبيلة والجبيل والعديد وحرض وسلوى والخفجي والنعيرية وقرية العليا والقطيف وبقيق وحرض ورأس تنورة وخريص».

3 – منطقة عسير، وتشمل « البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل».

4 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد».

5 – منطقة الرياض، وتشمل «الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم».

رياح نشطة و جريان للسيول

وأشار المركز إلى أن الأمطار المتوقعة تكون مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على هذه المناطق حتى المساء.