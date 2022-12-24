«برنت» تخطى 83 دولارا.. النفط يحقق ثاني مكاسبه الأسبوعية

تواصل – فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الجمعة، محققة ثاني مكاسب أسبوعية، وذلك مع مخاوف خفض المعروض من روسيا وبدعم تعافي الطلب من جانب الصين.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير ارتفاعًا 3.6% أو 2.94 دولار لتصل إلى 83.92 دولار للبرميل عند التسوية، لتشهد مكاسب أسبوعية 6.2%.

غرب تكساس

كما صعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 2.6% أو 2.07 دولار عند 79.56 دولار للبرميل، ليرتفع 7% في إجمالي الأسبوع الجاري.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي “ألكسندر نوفاك”، قال إن بلاده قد تخفض إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 500 ألف إلى 700 ألف برميل يومياً، ردًا على قرار فرض سقف على سعر الخام الروسي.

كما استمر التفاؤل في سوق النفط للأسبوع الثاني على التوالي حيال تخفيف الصين لقيود الإغلاق المرتبطة بالوباء، ما يدعم زيادة الاستهلاك الصيني من الخام.

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