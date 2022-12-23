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تحذير من «الأرصاد»: ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح

تحذير من «الأرصاد»: ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح

تحذير من «الأرصاد»: ضباب كثيف على هذه المناطق حتى الصباح
٠٢:٤٩:٠١ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على عدد من مناطق المملكة.

تكون الضباب على هذه المناطق

وأوضح على حسابه على «تويتر»، أن الفرصة ما تزال مهيأة لاستمرار الحالة المطرية والأجواء الباردة وانخفاض درجات الحرارة، مع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على هذه المناطق:

1 – منطقة  الرياض، وتشمل «الدوادمي عفيف».

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2 – منطقة الرياض، وتشمل «الأفلاج والسليل ووادي الدواسر».

3 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل «الشفا والطائف والهدا وميسان».

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4 – منطقة الباحة، وتشمل «الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي».

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5 – منطقة عسير، وتشمل «أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة».

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6 – منطقة جازان، وتشمل «الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد».

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وأشار مركز الأرصاد إلى أن الحالة المتوقعة من الضباب والأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، تبدأ من الساعة 2 وحتى صباح اليوم.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الرياض الضباب حالة الطقس مكة المكرمة

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