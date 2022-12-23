تنبيه مهم من «الصحة الخليجي»: 5 مراحل لتعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني
تواصل – فريق التحرير
كشف مجلس الصحة الخليجي، إن هناك 5 مراحل لوقوع الأطفال ضحية للابتزاز الإلكتروني سواءً من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح المجلس في إنفوجراف أن المراحل الخمسة هي:
1 – يبدأ المبتز أولاً بالتعرف على الطفل بالتدريج وغالباً ما يتظاهر بأنه شخص بنفس عمره.
2 – يقوم المبتز بجمع المعلومات حول اهتمامات الطفل وحياته الشخصية.
3 – يقوم المبتز ببناء علاقة وثيقة بشكل تدريجي مع الطفل.
4 – القيام بجمع الصور والفيديوهات منه.
5 – يبدأ الابتزاز والتهديد بتأثير المبتز على ثقة الطفل بأهله.
3 أنواع للابتزاز
وفي إنفوجراف آخر، قال المجلس إن الابتزاز الإلكتروني للطفل ينقسم إلى 3 أنواع، هي:
1 – الابتزاز العاطفي عبر طلب صور وفيديوهات ومعلومات شخصية لاستعمالها في التأثير على مشاعر الطفل والتحكم به.
2 – الابتزاز الأخلاقي عبر طلب فعل عمل غير أخلاقي.
3 – الابتزاز المادي عبر طلب تحويل أموال أو هدايا للمبتز.
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احرص على طفلك من الابتزاز ✅
ابتزاز الأطفال #ما_ينسكت_عنه #مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/xYDaLPm179
— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) December 23, 2022