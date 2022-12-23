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تنبيه مهم من «الصحة الخليجي»: 5 مراحل لتعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني

تنبيه مهم من «الصحة الخليجي»: 5 مراحل لتعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني

تنبيه مهم من «الصحة الخليجي»: 5 مراحل لتعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني
٠٢:٤٨:٢٣ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

كشف مجلس الصحة الخليجي، إن هناك 5 مراحل لوقوع الأطفال ضحية للابتزاز الإلكتروني سواءً من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح المجلس في إنفوجراف أن المراحل الخمسة هي:

1 – يبدأ المبتز أولاً بالتعرف على الطفل بالتدريج وغالباً ما يتظاهر بأنه شخص بنفس عمره.

2 – يقوم المبتز بجمع المعلومات حول اهتمامات الطفل وحياته الشخصية.

3 – يقوم المبتز ببناء علاقة وثيقة بشكل تدريجي مع الطفل.

4 – القيام بجمع الصور والفيديوهات منه.

5 – يبدأ الابتزاز والتهديد بتأثير المبتز على ثقة الطفل بأهله.

3 أنواع للابتزاز

وفي إنفوجراف آخر، قال المجلس إن الابتزاز الإلكتروني للطفل ينقسم إلى 3 أنواع، هي:

1 – الابتزاز العاطفي عبر طلب صور وفيديوهات ومعلومات شخصية لاستعمالها في التأثير على مشاعر الطفل والتحكم به.

2 – الابتزاز الأخلاقي عبر طلب فعل عمل غير أخلاقي.

3 – الابتزاز المادي عبر طلب تحويل أموال أو هدايا للمبتز.

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