فريق «إنجاد» يعلن الانطلاق في البحث عن مفقودين بمنطقة الرياض

تواصل – فريق التحرير

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، الانطلاق في البحث عن مفقودين بالقرب من القاعية التابعة لمنطقة الرياض.

وقال الفريق في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «انطلق عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودين بالقرب من القاعية التابعة لمنطقة الرياض يستقلون مركبة من نوع: باترول بلاتينيوم، م: ٢٠١٤، نسأل الله السلامة للمفقودين، والتوفيق للأعضاء المشاركين”.

مفقودي أم رضمة

وكان فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، أعلن الأربعاء، عن عثور أعضاء الفريق على أحد مفقودي أم رضمة بالحدود الشمالية عند مركبته وهو بصحة طيبة ولله الحمد.

وأضاف الفريق أنه يجري الآن البحث عن المفقود الآخر.

وقال: كل الشكر للأعضاء المشاركين، ونسأل الله أن يتمم جهودهم بالنجاح ويرد المفقود لأهله سالمًا معافى.

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