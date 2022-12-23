بـ 3 أمور عاجلة.. أمانة الحدود الشمالية تنفِّذ خطتَها لموسم الأمطار

تواصل – واس:

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة – ممثلة بغرف عمليات فرق ‫الطوارئ – أنها نفَّذت خطتها لدعم شبكات تصريف الأمطار وتيسير الحركة المرورية بأسرع وقت، وتهيئة قنوات التصريف والمناهل والمعدات والآليات اللازمة ، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من حالة أمطار رعدية.

وأوضحت الأمانة أنها أنهت الاستعدادات كافة لموسم الأمطار في وقت مبكر، عن طريق عدد من الخطوات:

1 – متابعة الدفاع المدني واللجان الرئيسة.

2 – متابعة تحذيرات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

3 – الفرق الميدانية قامت بإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، بعد هطول الأمطار اليوم على المنطقة.

تيماء تسجِّل أعلى كمية هطول أمطار في منطقة تبوك

في الوقت نفسه، هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز منطقة تبوك، شملت حالة عمار، وبئر بن هرماس، والبديعة، والشايب، وعردة وبجدة والحزم، وضواحيهما مصحوبة بزخات من البرد.

كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك

وأصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك من الساعة الـ9 من صباح يوم أمس حتى الساعة الـ9 من صباح اليوم،حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز، حيث سُجِّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في محافظة تيماء، إذْ بلغت 10,2 ملم، وفي ضباء 9,6 ملم، وفي مطار الوجه 4,8 ملم، فيما بلغت 3,3 ملم في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمدينة تبوك.

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