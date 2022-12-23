خناقة «كورونا» تتجدد بين الصين وأمريكا.. «بلينكن» يقصف جبهة بكين

تواصل – فريق التحرير

في تصعيد جديد، ردت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، على حث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، نظيره ‏الصيني، وانج يي، على ضرورة تحلي بكين بالشفافية بشأن تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا.‏

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينج، إنه «لطالما شاركت الصين معلوماتها بشكل مسؤول مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي»، وفق وكالة «سبوتنيك”».

وأضافت: «نحن على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي في تضامن، ومعالجة تحدي (كوفيد-19) بشكل أكثر فعالية، وحماية حياة الناس وصحتهم بشكل أفضل، واستعادة النمو الاقتصادي المطرد بشكل مشترك، وبناء مجتمع عالمي صحي للجميع».

ولفتت إلى أنه «منذ بدء جائحة «كورونا»، وضعت الحكومة الصينية الناس وحياتهم في المقام الأول، وبناءا على الواقع الصيني، فقد طورت سياسات «كوفيد» في الوقت المناسب، والتي تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب الصيني».

تصريحات بلينكن

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، قد أعرب الخميس عن أن بلاده مستعدة لتزويد الصين بلقاحات لمساعدتها في مواجهة تفشي كورونا، إلا أن الحكومة في بكين لم تطلب المساعدة إلى الآن، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

وقال بلينكين لنظيره الصيني، وانج يي، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: «نرغب في رؤية الصين تسيطر على هذا التفشي»، وذلك في وقت تتزايد فيه الأسئلة حول ما إذا كان المسؤولون الصينيون يحاولون التقليل من عدد الوفيات.

وأضاف البيان أن أمريكا قلقة بشأن الزيادة في السلالات الجديدة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن التفشي الذي تشهده الصين له “نتائج على الاقتصاد العالمي بسبب إغلاق الصين على مستويات عدة”.

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