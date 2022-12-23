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«ترتيل الباحة» تختتم التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

«ترتيل الباحة» تختتم التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

«ترتيل الباحة» تختتم التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
٠١:٢٢:٠٧ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

اختتمت جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة اليوم التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم لعام ١٤٤٤ على مستوى منطقة الباحة.

وجاء الختام بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون الأمنية محمد الدوسري و مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مرزوق الرويس .

20 طالبًا في مختلف الفروع

ونافس ٢٠ طالبًا في مختلف فروع القرآن الكريم ومن جمعيات تحفيظ المنطقة، وقد حقق ٣ طلاب في الفرع الرابع والفرع الخامس والفرع السادس الفوز والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المملكة ، والتي ستقام في شهر شعبان المقبل – بمشيئة الله – في مدينة الرياض .

وفي ختام التصفيات كرَّم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الطلاب المتأهلين والمشاركين ولجنة التحكيم والجمعيات المشاركة والإعلاميين.

كما أقام القسم النسائي لجمعية ترتيل التصفيات النهائية للمرشحات من التصفيات الأولية، وعددهن ٩ طالبات من جمعيات التحفيظ بالمنطقة، وتأهل ٣ طالبات في الفرع الثاني والفرع الثالث والفرع الرابع ، حيث كرمت المتسابقات بشهادات شكر وتقدير، ومبالغ مالية، كما كرمت لجنة التحكيم والإعلاميات .

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