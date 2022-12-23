«ترتيل الباحة» تختتم التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

تواصل – فريق التحرير

اختتمت جمعية ترتيل لتحفيظ القرآن الكريم بالباحة اليوم التصفيات النهائية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم لعام ١٤٤٤ على مستوى منطقة الباحة.

وجاء الختام بحضور وكيل إمارة الباحة للشؤون الأمنية محمد الدوسري و مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة مرزوق الرويس .

20 طالبًا في مختلف الفروع

ونافس ٢٠ طالبًا في مختلف فروع القرآن الكريم ومن جمعيات تحفيظ المنطقة، وقد حقق ٣ طلاب في الفرع الرابع والفرع الخامس والفرع السادس الفوز والتأهل للتصفيات النهائية على مستوى المملكة ، والتي ستقام في شهر شعبان المقبل – بمشيئة الله – في مدينة الرياض .

وفي ختام التصفيات كرَّم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية الطلاب المتأهلين والمشاركين ولجنة التحكيم والجمعيات المشاركة والإعلاميين.

كما أقام القسم النسائي لجمعية ترتيل التصفيات النهائية للمرشحات من التصفيات الأولية، وعددهن ٩ طالبات من جمعيات التحفيظ بالمنطقة، وتأهل ٣ طالبات في الفرع الثاني والفرع الثالث والفرع الرابع ، حيث كرمت المتسابقات بشهادات شكر وتقدير، ومبالغ مالية، كما كرمت لجنة التحكيم والإعلاميات .

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