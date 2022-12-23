شاهد.. جريان سيول الودينية والبير على طريق الحسي شمال الرياض.

تواصل – فريق التحرير:

جرت مساء اليوم، السيول جنوب العتش مع شعيب الودينية في ثادق شمال غرب منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات مختلفة من منطقة الرياض، لجريان السيول والشعاب نتيجة تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة جنوب روضة التنهات

كما تتساقط الآن أمطار غزيرة على الحفيرة جنوب روضة التنهات شمال مدينة الرياض وسط أجواء شتوية وتقلبات في الطقس حذر منها مركز الأرصاد منذ أيام.

ومنذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، تساقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

سيل جنوب العتش شمال #الرياض قبل قليل س ٩.٢٠ م الجمعة ٢٩ جمادأول ١٤٤٤ #امطار_الرياض #امطار

عضوالمجموعة رعد الحوطة عبدالله الغميجان pic.twitter.com/yuXmh6PFp6 — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 23, 2022

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

أمانة الرياض تصدر 10 تنبيهات للسكان والزوار عند هطول الأمطار