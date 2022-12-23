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شاهد.. جريان سيول الودينية والبير على طريق الحسي شمال الرياض.

شاهد.. جريان سيول الودينية والبير على طريق الحسي شمال الرياض.

شاهد.. جريان سيول الودينية والبير على طريق الحسي شمال الرياض.
٠١:٢٢:٢٤ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

جرت مساء اليوم، السيول جنوب العتش مع شعيب الودينية في ثادق شمال غرب منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظات مختلفة من منطقة الرياض، لجريان السيول والشعاب نتيجة تساقط أمطار غزيرة وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

أمطار غزيرة جنوب روضة التنهات

كما تتساقط الآن أمطار غزيرة على الحفيرة جنوب روضة التنهات شمال مدينة الرياض وسط أجواء شتوية وتقلبات في الطقس حذر منها مركز الأرصاد منذ أيام.

ومنذ أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، تساقطت أمطار من متوسطة إلى غزيرة والتي أدت إلى جريان السيول على أنحاء متفرقة من المملكة.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الرياض الودينية والبير جريان السيول طريق الحسي

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