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تنبيه مهم من حساب المواطن: في حال عدم توفر عنوان للمستفيد يقوم بهذا الإجراء
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تنبيه مهم من حساب المواطن: في حال عدم توفر عنوان للمستفيد يقوم بهذا الإجراء

تنبيه مهم من حساب المواطن: في حال عدم توفر عنوان للمستفيد يقوم بهذا الإجراء

تنبيه مهم من حساب المواطن: في حال عدم توفر عنوان للمستفيد يقوم بهذا الإجراء
١٢:٢٦:٢٨ ص، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، أمس الجمعة، أنه في حال عدم توفر عنوان للمستفيد يقوم باختيار عبارة “لا يوجد”.

وقال في تغريدة على «تويتر» ردًا على أحد المستفيدين: «يتم إضافة العنوان الوطني المرتبط بهوية المستفيد الرئيسي وفي حال عدم توفر عنوان وطني بإمكانك اختيار (لايوجد) في بيانات العنوان».

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

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